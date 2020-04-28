Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İsviçre’de corona sonrası turizm planları yapılıyor

İsviçre’de corona virüsü kısıtlamalarından çıkış stratejisinin bir parçası olarak Haziran ayında restoranlar da dahil olmak üzere turistik tesislerin yeninden açılması gündeme getirildi.

Çeviri: Seykan UÇAN
00:26 -
Haberler Dünya
İsviçre’de corona sonrası turizm planları yapılıyor

İsviçre medyasındaki haberlere göre, İsviçre Başkanı Simonetta Sommaruga, hükümetin Mayıs ortalarında turizm endüstrisiyle ilgili seçenekleri değerlendireceğini söyledi.

Sommaruga, turizm sektöründen girişimcilerle yaptığı görüşmeler sonrası, bir radyo programında verdiği demeçte “Bir dizi seçenek var. İnsanların İsviçre'de tatile gidebileceğini bilmesi çok önemli” dedi.

Ekonomi Bakanı Guy Parmelin ve İçişleri Bakanı Alain Berset'in katıldığı toplantıda, tüm katılımcılar, yaz sezonunun turizm için önemli olduğunu ancak salgının tekrar yayılmasını önlemek için sağlık güvenliği kapsamında uygun çözümlerin bulunması gerektiğine karar verdiler.

İç turizm için bazı olanakların sağlanmasına yönelik adımları planlayan İsviçre hükümeti, kademeli olarak normal hayata geçiyor.

İsviçre'de karantina şartlarının kalmasıyla birinci, bitki satan mağazalar, çiçekçiler, kuaförler, diş hekimleri ve fizyoterapistlerin Pazartesiden itibaren yeniden açılmasına izin verildi.

11 Mayıs için belirlenen ikinci aşamada, enfeksiyon sayısı düşmeye devam ettikçe ilköğretim okulları ve tüm mağazalar yeniden açılacak.

Turizm, spor, eğlence gibi diğer sektörler ise ne zaman faaliyete geçecekleri yönünde haber bekliyor.

İLGİLİ HABERİsviçre sınırlarında ihlaller arttıİsviçre sınırlarında ihlaller arttı
bitki Corona dizi Ekonomi Ekonomi Bakanı Haber İçişleri Bakanı İsviçre para Sağlık
Son güncelleme: 00:33 28.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more