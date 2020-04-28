İsviçre’de corona sonrası turizm planları yapılıyor

İsviçre medyasındaki haberlere göre, İsviçre Başkanı Simonetta Sommaruga, hükümetin Mayıs ortalarında turizm endüstrisiyle ilgili seçenekleri değerlendireceğini söyledi.

Sommaruga, turizm sektöründen girişimcilerle yaptığı görüşmeler sonrası, bir radyo programında verdiği demeçte “Bir dizi seçenek var. İnsanların İsviçre'de tatile gidebileceğini bilmesi çok önemli” dedi.

Ekonomi Bakanı Guy Parmelin ve İçişleri Bakanı Alain Berset'in katıldığı toplantıda, tüm katılımcılar, yaz sezonunun turizm için önemli olduğunu ancak salgının tekrar yayılmasını önlemek için sağlık güvenliği kapsamında uygun çözümlerin bulunması gerektiğine karar verdiler.

İç turizm için bazı olanakların sağlanmasına yönelik adımları planlayan İsviçre hükümeti, kademeli olarak normal hayata geçiyor.

İsviçre'de karantina şartlarının kalmasıyla birinci, bitki satan mağazalar, çiçekçiler, kuaförler, diş hekimleri ve fizyoterapistlerin Pazartesiden itibaren yeniden açılmasına izin verildi.

11 Mayıs için belirlenen ikinci aşamada, enfeksiyon sayısı düşmeye devam ettikçe ilköğretim okulları ve tüm mağazalar yeniden açılacak.

Turizm, spor, eğlence gibi diğer sektörler ise ne zaman faaliyete geçecekleri yönünde haber bekliyor.