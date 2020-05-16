İtalya Başbakanı: 3 Haziran’da AB ülkelerine seyahate izin verilecek!

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Başbakan Conte düzenlediği basın toplantısında 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek kuralları açıkladı.

Buna göre pazartesi gününden itibaren ülkede aynı bölge içinde seyahat etmenin önünde herhangi bir kısıtlama kalmayacak. İtalya içindeki bölgeler ile AB ülkeleri arasında seyahat yasakları da 3 Haziran'da kaldırılacak.

Pazartesi gününden itibaren mağazalar, restoranlar, kafeler, barlar, kuaförler açılabilecek. Açılacak işletmelerle ilgili nihai karar bölge yönetimlerine ait olacak. Kilise, cami, sinagog gibi dini mekanlarda toplu ibadetlere de 18 Mayıs'tan itibaren izin verilecek.

Spor salonları 25 Mayıs'tan, sinema-tiyatrolar da 15 Haziran'dan itibaren açılabilecek. Kamuya açık mekanlarda mesafe kuralı ve bu mesafenin mümkün olmadığı yerlerde maske kullanımı zorunlu olacak.

İnsanların kamuya açık yerlerde gruplar halinde toplanması da yasak olmaya devam edecek.

Başbakan Conte, tedbirlerin gevşetilmesinin salgın eğrisinde yükselişe yol açması halinde yeni önlemler alınacağını da vurguladı.

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