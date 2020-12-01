Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İtalya’da son 24 saatte 785 ölüm

İtalya'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 785 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 56 bin 361'e yükseldi.

Güncellenme: 20:14, 01/12/2020
Haberler Dünya
İtalya’da son 24 saatte 785 ölüm

İtalya'da corona virüsüne bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 182 bin 100 testte 16 bin 377 yeni pozitif vaka tespit edildiği ve 785 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 620 bin 901’e, toplam can kaybının 56 bin 361’e ulaştığı aktarıldı. Ülkede toplam aktif vaka sayısı ise 779 bin 945’e geriledi. Bakanlık, son 24 saatte 27 bin 88 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu aktardı.

İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının son 24 saatte 81 kişi azalarak, toplam 3 bin 663’e düştüğünü açıkladı. (İHA)

İlginizi ÇekebilirTürkiye'ye gelecek corona aşısının sayısı belli olduTürkiye'ye gelecek corona aşısının sayısı belli oldu

İlginizi ÇekebilirAlman devinden çalışanlarına corona desteğiAlman devinden çalışanlarına corona desteği
Çin Corona Euro İtalya Mercedes Ölüm Sağlık Sağlık Bakanlığı Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more