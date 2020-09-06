Kameralar önünde şaşkına döndü: Trump’ın sözleri Sırp devlet başkanını şaşkına çevirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Oval Ofis’te bir basın toplantısı düzenledi. İki ülkenin vardığı ekonomik anlaşmanın detaylarını açıkladı.

Beyaz Saray’dan anlaşmaya ilişkin yayınlanan son görüntülerde, ABD Başkanı Trump anlaşmanın İsrail’le ilgili maddelerini açıklarken Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.

Vucic’in başını eğdiği, sitemle heyetine baktığı ve kameraya yansıyan o anlar gündem oldu.

SIRBİSTAN’DAN YANIT GELDİ

Birçok kesimden Vucic’in ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını öngören bir maddeden haberinin olmadığı, anlaşmayı tam olarak bilmeden imzaladığı eleştirileri getiriliyor.

Fakat hem uluslararası kamuoyunda hem de sosyal medyada gündem olan görüntüler ile ilgili bir açıklama Sırbistan’dan geldi… Yapılan açıklamada Vucic’in ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma planları olduğu kaydedildi.

Sırbistan’ın büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması İsrail ve ABD için büyük bir adım olarak görülüyor. İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü 2017’de tanıyan ABD, büyükelçiliğini Mayıs 2018’de oraya taşımış ve birçok ülkeden de benzer hamlenin gelmesi için çağrıda bulunmuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki göstererek yazılı bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, “Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, Sırbistan’ın İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını derin endişeyle karşıladıklarını ifade edilirken, Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedildiği hatırlatılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, “Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir” açıklamasını yapmıştı.