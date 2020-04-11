Karantinadaki lezbiyen kadından şok cinsel ilişki itirafı!

Corona virüsünün günlük yaşam üzerindeki etkileri üzerine bir araştırma serisi başlatan dergi, ABD’de karantina altında olan lezbiyen bir kadının, aynı evde kalan erkek bir arkadaşıyla girdiği cinsel ilişkiyi okurlarıyla paylaştı.

Daily Star’da yer alan habere göre, makalede üç yıl boyunca bir erkekle cinsel ilişkiye girmediğini yazan kadın, annesine açılma sürecini ve açık kimlikli olarak yaşamasına ilişkin bilgiler de verdi.

Corona virüsü salgınının durumları değiştirdiğini belirten kadın, “şimdi zaman farklı ve bu salgında artık her şey mümkün” ifadesini kullandı.

New York Brooklyn’de yaşayan kadın, corona virüsü salgınından önce ev arkadaşlarını çok fazla tanımadığını yazdı ve “New York’ta yabancılarla bir yeri paylaşmak ve kendi evinizde bile tamamen ayrı yaşamlar olarak yaşamak kolay” dedi.

Corona virüsü salgınının ABD’de şiddetli bir şekilde yayılması haberlerini takip ettikleri sırada erkek oda arkadaşıyla alkol aldığını belirten kadın, “Dünya her saat başı değişiyordu ve daha da kötüsü kendimi kaosun ve korkunun ortasında bulmamak için mücadele ettim” dedi.

Alkolün etkisiyle “endişelerinin arzusu tarafından gölgede kaldığını’ belirten lezbiyen kadın, oda arkadaşıyla gecenin sonunda ilişkiye girdiğini söyleyerek “Bir kere öpüştüğümüzde durduramadım. Erkeklerle daha önce hissettiğim dehşeti hissetmedim” ifadesini kullandı.

Lezbiyen kadın, makalesinin sonunda, gece yaşanan ilişkinin onun için ne anlam ifade ettiğini sorguladığını, biseksüel olup olmadığını anlamaya çalıştığını yazdı.

İLGİLİ HABER Corona bir aileyi daha parçaladı! New York'ta bir gün arayla çifte acı