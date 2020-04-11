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Kira karşılığında seks ve çıplak fotoğraf tacizlerinde artış var

İngiltere'de daha önce de gündeme gelen yalnız yaşayan kadınlardan kira karşılığında seks veya çıplak fotoğraf istenmesi olayı corona virüsü ile çığırından çıktı. Yapılan araştırmaya göre virüs salgınını fırsat bilen sapık ev sahipleri yalnız kadınları daha fazla taciz etmeye başladı.

Sozcu.com.tr
23:03 -
Haberler Dünya
Kira karşılığında seks ve çıplak fotoğraf tacizlerinde artış var

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, ülkedeki corona virüsü salgını nedeniyle kirasını ödeyemeyenlere ev sahiplerinden ahlaksız teklifler gelmeye başladı.

Ev sahiplerinin, evinden çıkamadığı için kirasını ödeyemeyen kiracılarından kira karşılığında ahlasız tekliflerde bulunarak çıplak fotoğraflar istediği öne sürüldü.

İskoçya’da kısa bir süre önce yapılan ankete göre 200 binden fazla kadın ev sahipleri tarafından benzer tacizlere maruz kalmış durumda.

Benzer bir durum ABD’de de salgının yayılması sonrası yaşanmaya başladı.

ABD Göçmen Bürosu avukatı Kevin Block birçok ev sahibinin, ABD’de hayata tutunmaya çalışan göçmenlerden kira karşılığı seks talep ettiğini açıkladı.

CNN’e konuşan Block, “Endişeliyim çünkü bu gibi olaylarda rapor edilenden çok edilmeyenler daha fazla” açıklamasında bulundu.

ABD’nin Hawaii Eyaleti Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Khara Jabola-Carolus, ev sahiplerinin bu tutumunun kadınların hayatını daha da zorlaştırdığını vurguladı.

İskoçya ve İngiltere’de yüz binlerce yalnız yaşayan kadının benzer tacizleri sosyal medya üzerinde ifşa ederek ev sahiplerinden şikayetçi olduğu biliniyor.

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ABD CNN Corona İngiltere Kadın para seks sosyal medya taciz
Son güncelleme: 23:17 11.04.2020
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