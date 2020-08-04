Komşu Yunanistan’da yeni vaka rekoru

Yunan sağlık makamları son 24 saatte yapılan testler sonucunda 121 yeni corona virüsü vakası saptandığını açıkladı.

Ülkedeki vaka sayıları geçtiğimiz on gündür giderek artıyor.

Bugün açıklanan vaka sayılarının 22 Nisan’dan beri açılanan en yüksek günlük sayı olduğu belirtildi.

Yunanistan’daki toplam vaka sayısı ise 4 bin 855’e yükselmiş durumda. Ülkedeki toplam can kaybı ise 209.

Yunan makamlar açıklanan yeni vakaların çoğunun sınırdaki testlerle tespit edildiğini belirtiyor.

Ülke Temmuz ayı itibarıyla sınırlarını açmış ve turist kabul etmeye başlamıştı.