Muhalifler Erdoğan ve Trump’ın fotoğrafını paylaşarak çağrıda bulundu, karşılık geldi

Tarihinin en büyük ekonomik ve toplumsal krizlerinden birini yıllardır yaşayan Venezuela’da devreye giren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Cezayirli mevkidaşı Sadri Bukadum ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, yaptırım ve ekonomik müdahalelerin tetiklediği siyasal ayrılık ile ilgili detaylı bilgileri paylaştı.

Aralık ayında seçimlerin yapılacağı Venezuela’da seçimi boykot etme planları olan muhaliflerle görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Muhalifler dışarıdan gözlemcilerin seçimi izlemesi ve seçim sürecinin gözlemlenmesi şartını koyuyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimi bu talebi kabul etti” dedi.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’den bu konuda destek vermesi için ricada bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Venezuela'ya gittikten sonra Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla, yardımcısıyla ve Dışişleri Bakanı'yla bu konuları görüştük. Muhalefetle birlikte seçime gitmelerinin ülkenin istikrarı için faydalı olduğunu anlattık” diye konuştu.

Reuters’ın aktardığı haberde Venezuela’daki üst düzey iki isimle seçimlere katılmak için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Bu isimlerden biri iki kere devlet başkanlığı için aday olan Henrique Capriles ve diğeri de Stalin Gonzalez. Capriles Önce Adalet, Gonzalez ise Yeni Çağ partilerinde yer alırken, bu iki parti de seçimleri boykot edecek 27 parti arasında yer alıyor.

Çavuşoğlu, “Maduro yönetimi ile muhalefetin anlaşmaya yakın olmasından dolayı çok mutluyuz. Gözlemci şartlardan biriydi ve bu Maduro yönetimi tarafından kabul edildi” dedi.

Capriles de tarafların anlaşması gerektiğini söyleyerek uluslararası aktörlerin devreye girerek krizi çözmelerini çağrısında bulundu. Capriles, “Güney Amerika ülkesi 6 yıldır ekonomik çöküşün ortasında ve 1.5 yıldır da Maduro ile Guaido’nun güç çekişmesinin içinde kaldı. Bize güvenilir bir çözüm getirecek herhangi birisiyle konuşmak çok uygun” dedi. Capriles, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın el sıkıştığı fotoğrafı paylaşarak, “İlgilendiğim tek şey Venezuelalılar ve Venezuela’nın özgürlüğüne kavuşması” dedi.