Putin ile Paşinyan arasında kritik görüşme!

Ermenistan'ın Azerbaycan sınır hattına gerçekleştirdiği saldırıların ardından başlayan çatışmalar sonrası tüm dünya gözünü Ermenistan-Azerbaycan sınırına çevirdi.

Bölgede tansiyon artmaya devam ederken birçok lider Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile telefon görüşmelerine devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 2 gün önce telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra bugün de yeni bir görüşme yaptı.

Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Ermeni tarafının girişimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

* Vladimir Putin, devam eden çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirdi. Çatışan tarafların acilen ateşi kesmesi ve krizi yatıştırmaya yönelik tedbirler alınmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. (İHA)

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