Putin’in kaderini çizecek oylamada son gün! Rusya lideri de sandık başında

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin için kritik önem taşıyan anayasa değişikliği referandumu bugün sona eriyor. 25 Haziran’da başlayan oylama, corona virüsü önlemleri nedeniyle 1 haftalık bir sürece yayılmıştı.

Gezici sandıklardan elektronik oy verme işlemlerine kadar tedbirlerin alındığı referandumda Rusya lideri Putin de bugün sandık başına gitti. Sandık görevlisine pasaportunu gösteren Putin, ardından oyunu kullandı.

İKİ KEZ DAHA ADAY OLABİLECEK

Söz konusu referandum, ülkede 20 yıldır Başbakan ve Devlet Başkanı olarak yönetimi elinde tutan Putin'in, 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açabilir.

Putin'in mevcut görev süresi 2024 yılında doluyor. Ancak referandum Putin'in istediği gibi sonuçlanır ve değişiklikler kabul edilirse, Rus lider 6'şar yıllık iki ayrı dönemde daha adaylığını koyabilecek.