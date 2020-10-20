Rusya ile ABD anlaştı! Süre 1 yıl daha uzuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, Moskova’nın Yeni Stratejik Silah Azaltımı Anlaşması (New START-Strategic Arms Reduction Treaty) konusunda politika değişikliğine gittiğini işaret ediyor.

Euronews’ta yer alan habere göre, anlaşma gelecek Şubat ayında sona erecekti ve her iki taraf da daha önce bu anlaşmaya ilişkin birbirlerinin tekliflerini reddetmişti.

Açıklamada, ABD’nin de aynı koşulları kabul etmesi ve yeni koşul öne sürmemesi şartı belirtildi. Washington bu açıklamayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

ANLAŞMA İLK OLARAK 2010’DA İMZALANMIŞTI

Yeni START anlaşması 2010 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev arasında imzalanmıştı ve her iki ülkeyi de azami bin 550 adet nükleer başlık, 700 adet kıtalar arası füze sahibi olma konusunda sınırlamıştı. Anlaşma çerçevesinde iki ülke birbirlerini denetleyebiliyor ve koşullara uyulup uyulmadığını kontrol edebiliyordu.

Geçtiğimiz yıl Moskova ve Washington 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması’ndan çekildiklerini duyurmuşlardı. Böylece geriye sadece Yeni START anlaşması kalmıştı. Rusya başta bu anlaşmanın uzatılmasına karşı değildi ancak Trump yönetimi anlaşmaya Çin’in de dahil olması şartını koştu.

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