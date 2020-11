Slovenya Başbakanı sandıklardan önce davrandı! Trump’ı kazanan ilan etti

ABD’de Başkanlık seçimleri sonrasında oy sayım işlemleri devam ederken, başa baş giden yarışın galibini kritik eyaletlerdeki sonuç belirleyecek.

Ancak bu sonuçlar gelmeden Trump’ın kendini kazanan ilan etmesi, kendi destekçileri kadar Slovenya Başbakanı Janez Jansa’yı da ikna etmiş gibi görünüyor.

It's pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF

— Janez Janša (@JJansaSDS) November 4, 2020