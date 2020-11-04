Slovenya Başbakanı sandıklardan önce davrandı! Trump’ı kazanan ilan etti

ABD’de Başkanlık seçimleri sonrasında oy sayım işlemleri devam ederken, başa baş giden yarışın galibini kritik eyaletlerdeki sonuç belirleyecek.

Ancak bu sonuçlar gelmeden Trump’ın kendini kazanan ilan etmesi, kendi destekçileri kadar Slovenya Başbakanı Janez Jansa’yı da ikna etmiş gibi görünüyor.



Twitter hesabından Trump’ı tebrik etmekte gecikmeyen Jansa, “Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence’i dört yıl daha seçtiği oldukça açık. Bu gerçek ne kadar uzun süre inkar edilirse Başkan Trump için zafer o kadar büyük olacak. Cumhuriyetçi Parti’ye de güçlü sonuçlar için tebrikler” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania’nın Slovenya asıllı olduğu biliniyor.