Sokağa çıkma yasağı tartışması! Türkiye’de 2 saat kala Avrupa’da 1 gün önce

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin’de etkisini yitirmeye başlasa da, başta Avrupa ve ABD’de olmak üzere hızla can almaya devam ediyor. Virüsün başlangıç noktası Wuhan’da kısıtlamalar kaldırılırken, pek çok ülkede ise yeni yasaklar devreye giriyor.

Türkiye de virüsle mücadele kapsamında yeni kararlar açıklayan ülkeler arasında. Dün saat 22.00 sıralarında 30 büyükşehir ve Zonguldak için 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı alındı. Ancak yasağın devreye girmesine iki saat kala açıklanan kararla adeta yer yerinden oynadı.

1 GÜN ÖNCE DUYURUYORLAR

Ülkenin dört bir yanından görüntüler sosyal medyaya düşürken, halk alışveriş yapmak için sokağa döküldü. Söz konusu görüntüler yasağın açıklanma zamanlamasıyla ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Virüsün sert şekilde vurduğu Avrupa’da pek çok ülke kısıtlamalar uygularken, bunları genelde 1 gün öncesinden duyurma yolunu seçiyor.

CONTE: SORUMLULUK BENİM

İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde başbakanlar, kararları bizzat açıklarken, uzatılacak kısıtlamalarla ilgili ise daha da erken süreçte bilgi veriyor. Bunun son örneği İtalya’da yaşandı. Başbakan Conte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelindeki kısıtlamaların 3 hafta daha uzatılacağını, “Bu zor ama gerekli bir karar. Bununla ilgili tüm politik sorumluluğu üstleniyorum” sözleriyle ifade etmişti.