Son dakika… ABD’de korkunç gelişme! İtalya’yı geçtiler

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla ilgili art arda ülkelerden haberler geliyor.

Salgının yeni merkezi olan ABD’de sabah saatlerinde vaka sayısı 500 binin üzerine çıktı. Vaka sayısında ABD’yi ise 162 binle İspanya, 148 binle İtalya, 125 binle Fransa ve 123 binle Almanya takip ediyor.

ÖLÜ SAYISINDA ABD, İTALYA’YI GEÇTİ

Önceki haftalarda salgının Avrupa’daki merkezi olan İtalya’da vaka ve ölüm oranları düşüşe geçti. Düşüşün ardından Avrupa’nın yeni corona salgını merkezi İspanya oldu.

ABD’de bugün açıklanan yeni verilerle ölümler 19 bine yaklaştı. ABD, dünya genelinde bugüne kadar en çok corona virüsü kaynaklı ölümlerin yaşandığı İtalya’yı geçti.