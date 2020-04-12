Son dakika… Açıklama Oxford Üniversitesi’nden geldi: Corona aşısı Eylül’de geliyor

Corona virüsünde vaka sayısı 1.7 milyonu geçerken İngiltere’nin saygın kurumlarından Oxford Üniversitesi’nden umut verici bir haber geldi… Ülkenin çok okunan gazetelerinden The Times, dünya çapında 108 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü aşısının İngiltere’de tamamlanmaya yakın olduğunu yazdı.

The Times’a konuşan Oxford Üniversitesi’nde görevli aşı bilimi uzmanı Profesör Sarah Gilbert, “Yüzde 80 oranında geliştirdiğimiz aşı işe yarayacak ve Eylül ayına hazır olabilir” dedi. Corona virüsü aşısı için birçok ülkede görevliler ve bilim insanları canla başla çalışırken Gilbert’ın açıklamaları bir umut oldu…

“İNSAN ÜZERİNDE DENEMEYE 2 HAFTA İÇİNDE BAŞLIYORUZ”

Gilbert, “Benim Eylül ayı demem bir tahmin değil, her hafta verilere bakıyorum ve verilere baktıkça bu sonuca varıyorum” dedi. Aşının işe yarayacağına dair inancının yüzde 80 olduğunu vurgulayan Gilbert, “Geliştirdiğimiz aşının insanlar üzerindeki denemelerine gelecek 2 hafta içerisinde başlıyoruz” dedi.

Gilbert, “Milyonlarca doz aşı üretmek aylar sürebilir ve İngiltere hükümetiyle fonlama ve üretime başlamak için görüşmelerimiz sürüyor, amacımız eğer işe yararsa halkın bu aşıya hemen ulaşmasıdır. Eğer her şey kusursuz bir şekilde devam ederse, aşının başarısını sonbaharda göreceğiz” dedi.