Son dakika… Boris Johnson’ın corona ile mücadelesinin detayları ortaya çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın hastanede yaşadıklarını İngiliz Mail on Sunday okurlarına aktardı… Gazete, ölümle burun buruna gelen İngiltere Başbakanı’nın sağlığına kavuştuktan sonra, “Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni Ulusal Sağlık Hizmetleri kurtardı” dediğini aktaran gazete, “Doktorlar ve hastane yönetimi Johnson’ın hastaneye üç gün önce gelmesini bekliyordu” bilgisini paylaştı.

St. Thomas Hastanesi’nde tedavi altına alınan Johnson’ın hamile olan nişanlısının kendisine mektuplar gönderdiği ve doğmamış çocuklarının ultrason fotoğrafını paylaştığını yazan gazete, bu mektupların İngiltere Başbakanı’nın moralini yükselttiğini de aktardı.

Fakat Johnson’ın durumunun ağır olduğu dönemde bakanların ve İngiltere Başbakanlık çalışanlarının da dua ettiği belirtildi.