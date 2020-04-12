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Son dakika… Bu iddia şeytanın bile aklına gelmez: Skandal corona açıklaması

2020'nin başında Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşanan mülteci krizi ile ilgili rezil bir iddia Yunan medyasından geldi... Yunan gazetesi Ekathimerini bir "kaynağa" dayandırdığı haberinde, "Türkler Covid-19 hastası olan mültecileri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
08:17 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bu iddia şeytanın bile aklına gelmez: Skandal corona açıklaması

Çok değil sadece birkaç ay önce Türkiye-Yunanistan sınırında insani dramın yaşandığı mülteci krizi ile ilgili şeytanın aklına bile gelmeyecek bir iddiayı Yunan kaynaklar ortaya attı…

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonu olan Ekathimerini’de yer alan haberde, bazı kaynaklar mülteci sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetenin ismini açıklamadığı fakat “güvenilir” olarak adlettiği kaynaklar, Türk makamların Covid-19 olan mültecileri özellikle Yunanistan’a gönderme planı içerisinde olduğunu söyledi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, “Bu mülteciler ki birçoğu Pazarkule’de, mülteci kamplarından toplanıp sınıra gönderildi” iddiasında bulundu.

Corona İngilizce son dakika Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 08:22 12.04.2020
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