Son dakika… Corona virüsünde son durum: ABD’de rekorlar üst üste kırılıyor

Resmi kayıtlara göre Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyayı bir kaosun içine sürükledi. Salgın pek çok noktada yavaşlamak bir yana daha da hız kazanıyor.

İşte corona virüsüyle ilgili dünyada yaşanan son gelişmeler:

30 EYALETTE ARTIŞ VAR



Corona virüsünün en çok yıkıma yol açtığı, salgının merkez üssü olarak gösterilen ABD’de rekorlar ardı ardına geliyor. Yeni vakalar üst üste iki gün rekor kırdı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin açıkladığı verilere göre cuma günü ABD’de 40 bin 173 kişiye corona virüsü tanısı koyuldu.

Vaka sayısı 2 milyon 462 bin 472’ye yükselen ülkede 125 bin 45 insan da hayatını kaybetti. İlk ölümlü vakanın 6 Şubat’ta kayıtlara geçtiği ABD’de endişe verici bir istatik daha paylaşıldı.

Uzmanlar, artışın sınırlı bir bölgeyle kalmadığını, ABD’nin 30 eyaletindeki vakaların artış eğilimine geçtiğini açıkladı.

BREZİLYA’DA BİR GÜNDE 46 BİN VAKA

ABD’nin ardından en çok can kaybı ve vakanın görüldüğü ülke olan Brezilya’da da durum pek parlak değil. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 46 bin 860 yeni vaka görüldüğünü, toplam sayının 1 milyon 274 bin 974 olduğunu duyurdu.

990 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam ölü sayısının 55 bin 961’e yükseldiğini açıkladı. Brezilya’da salgının başı çektiği eyalet Sao Paulo. Bölgede 258 bin vaka ve 13 bin 966 can kaybı meydana geldi.

MEKSİKA’DA CAN KAYBI 25 BİN

Amerika kıtasında durumu en ağır ülkelerden Meksika’da cuma günü 5 bin 441 yeni tanı koyuldu. Toplam vaka sayısı böylelikle 208 bin 392’ye ulaştı.

719 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam can kaybı 25 bin 779. Ülkede son olarak Ekonomi Bakanı Arturo Herrera da virüse yakalandığını açıklamıştı.

HİNDİSTAN 500 BİN VAKAYI GEÇTİ

ABD, Brezilya ve Rusya’nın ardından en çok vakaya sahip dördüncü ülke olan Hindistan’da tablo giderek ağırlaşıyor. Son bir günde 17 bin kişinin corona tanısı aldığı ülkede vaka sayısı 500 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı toplam vakanın 509 bine yükseldiğini duyurdu. Virüsle mücadele gücü ekibinden Dr. Manoj Murhekar, “Vakaların artmasıyla uğraşmak yerine ölümleri engellemeye odaklanmalıyız. Çünkü rakamlar artmaya devam edecek” dedi.

RUSYA’DA UMUT VEREN RAKAMLAR

Corona virüsünde en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Rusya’dan bir nebze de olsa umut aşılayan gelişmeler yaşanıyor. İki gündür yeni vaka sayıları 7 binin altında seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı dünden bu yana 6 bin 852 kişiye corona virüsü tanısı koyulduğunu ve toplam vakanın 627 bin 646’ya yükseldiğini duyurdu.

188 kişi son 24 saatte can verirken, toplam kayıp 8 bin 969’a ulaştı.

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