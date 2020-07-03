Son dakika… Corona virüsünde son durum: Korkunç gelişmeler peş peşe yaşanıyor

Corona virüsü salgını hız kazanarak artmaya devam ediyor… Salgının şiddetli bir şekilde hissedildiği ve yaşamı olumsuz etkileyen Amerika kıtasında vaka sayısı hızla artarken özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 37 eyalette vaka sayısının artması paniği artırıyor.

Reuters haber ajansının analizine göre ABD’deki 37 eyalette vaka sayısı hızla artarken, en çok vaka görülen ülkede salgının merkez üssünün Florida olduğu açıklandı. Florida’da da son 24 saat içerisinde 10 binden fazla yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Florida’daki bir artış salgın başladığından beri hiçbir Avrupa ülkesinde görülmemişti.

NİSAN AYINDAN BERİ EN YÜKSEK

Öte yandan salgının bir diğer merkez üssü California’da yapılan testlerde pozitif sonuç çıkma oranı da yüzde 37’lere çıkarken, hastaneye kaldırılanların oranı da son 2 hafta içerisinde yüzde 56’ya fırladı.

Salgının hızla yayıldığı Teksas’ta da corona virüsüne karşı önlemler alındı. Teksas Valisi Greg Abbott, maske takımının zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Ülke genelinde Teksas, California, Florida ve Arizona eyaletlerinde Nisan ayından beri en yüksek vaka sayısı artışı yaşandı.

Kansas’ta vaka sayısının son bir hafta içerisinde yüzde 46.1 artmasıyla birlikte yeni bir karar alındı… Kansas eyaleti maske takmayı bir zorunluluk haline getirdi.

Dünya çapında corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 520 bini geçti… Covid-19’a bağlı ölüm sayısının en çok olduğu ülkede 128.643 ile ABD olurken, ikinci sırada 61.884 vaka ile Brezilya ve 43.991 vaka ile Birleşik Krallık takip ediyor.

BREZİLYA’DA KABUS SÜRÜYOR

Önlemlerin geç alındığı ve Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun bu sebeple çok sert eleştirildiği Brezilya’da da vaka sayısı hızla artıyor… Resmi verilere göre Brezilya’daki corona virüsü vaka sayısı son 24 saatte 1.5 milyonu geçti.

Öte yandan Brezilya Sağlık Bakanlığı, corona virüsüne bağlı ölüm sayısının da son 24 saat içerisinde 1252 arttığını duyurdu. Covid-19’a bağlı ölüm sayısının 61.884 olarak açıklandığı belirtildi.

TÜRKİYE’DE 1186 YENİ VAKA

Türkiye’de de güncel veriler kamuoyu ile dün akşam saatlerinde paylaşıldı… Yapılan açıklamada son 24 saatte 17 kişinin Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı. Türkiye’de Covid-19’a bağlı sebeplerle hayata veda edenlerin sayısının 5.167’ye yükseldiği belirtildi.

Öte yandan Türkiye’de son 24 saat içerisinde 1.186 vakayla beraber toplam vaka sayısının da 202 bin 284'e çıktığı açıklandı.

2 Temmuz corona tablosuna göre, bin 543 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 176 bin 965'e yükseldi. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 67, toplam entübe hasta sayısı da 372 oldu.

GÜNEY KORE’DE SIKI YASAKLAR GERİ GELDİ

Corona virüsü salgınına zamanında ve sistematik olarak müdahale ederek dikkat çeken ve büyük bir başarı elde eden Güney Kore’de vaka sayısının artmasıyla birlikte flaş bir karar alındı.

Ülke genelinde 63 yeni vaka tespit edilmesiyle birlikte ikinci dalgayı durdurmak için ülkenin güneybatısındaki Gwangju şehrinde sosyal mesafe kuralları uygulanmaya başlandı. Müze ve kütüphaneler kapanırken sıkı kuralların geri getirildiği belirtildi.