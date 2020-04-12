Son dakika… Corona virüsünün merkez üssü değişti: En çok ölüm ve vaka orada

Çin’de başladıktan sonra Avrupa’da İtalya ve İspanya’yı çok sert bir şekilde vuran corona virüsü salgınının yeni merkez üssü resmen Amerika Birleşik Devletleri oldu…

ABD, corona virüsü vaka sayısının ve virüse bağlı ölüm sayısının en çok olduğu ülke konumuna geldi. Açıklanan güncel verilere göre ülkede corona virüsü vaka sayısı 532 bin 879’a çıkarken hastalığa bağlı ölüm sayısı da 20 bin 577’ye çıktı.

Dünya çapında tespit edilen en çok vaka sayısında bir süredir sıralamanın en üstünde olan ABD’nin ardından 163 bin 27 vaka ile İspanya ve 152 bin 271 vaka ile İtalya geliyordu.

Dün açıklanan verilerle birlikte ölüm sayısında ciddi bir artış yaşayan ABD, salgına bağlı ölüm oranında birinci sıraya çıktı. ABD’nin ardından İtalya, 19 bin 468 ölüm sayısı ile geliyor.