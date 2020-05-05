Son dakika… Fauci’den flaş corona itirafı: Beni rahatsız ediyor

Corona virüsü salgınının merkez üssü olan ABD’den flaş bir açıklama geldi… ABD Başkanı Donald Trump’ın oluşturduğu corona virüsüyle mücadele timinde görevli olan doktor Anthony Fauci, National Geographic dergisine konuştu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün direktörü olarak da görev yapan Fauci, corona virüsü ile ilgili bildiklerini ve tahminlerini anlattı.

“FIRSAT VERİLİRSE YAYILACAK”

Fauci, “Ben corona virüsünün bir anda ortadan yok olacağını düşünmüyorum. Bir süre daha burada olacak ve eğer fırsat verilirse tekrar yayılacak. ABD bu yaz döneminde ülkenin sağlık sistemini kuvvetlendirmeli. Hastanedeki yatak kapasitesini, çalışanlar için koruyucu ekipmanların sayısını ve oksijen destek sistemlerinin sayısını artırmalı” dedi.

Sosyal mesafe kurallarının önemine de değinen Fauci, “Vaka sayıları şehirlerde ve eyaletlerde düşene kadar bu kurallara uyulmalı” yorumunu yaptı.

Corona virüsüne karşı geliştirilecek bir aşının “tarihin göreceği en kısa sürede geliştirileceği” konusunda iyimser düşünmeye devam ettiğini söyleyen Fauci, Massachusetts merkezli Moderna Therapeutics isimli şirketin aşı konusunda öne geçtiğini ve bu şirketten umutlu olduğunu söyledi.

“ÖYLE VAKALAR VAR Kİ…”

Fauci, “Bence geliştirilecek son aşının genel kullanımı Ocak ayını bulur. Hayvanlar üzerinde çok etkili sonuçlar çıktı. İnsanlar üzerinde denemeye de 42 gün içerisinde başladılar ki bu da bir rekor” dedi.

ABD ve dünya kamuoyunun corona virüsü dolayısıyla adını daha sık duymaya başladığı Dr. Fauci, “Corona virüsü beni rahatsız edici bir şekilde etkiliyor, özellikle de yayılma hızı ile. İnfluenzadan çok daha etkili bir şekilde yayılıyor. Bazı vakalar görüyoruz ki bunlarda insanlar evde kalıyor, fiziksel olarak kendilerini ayırıyorlar fakat bir tabağa ya da bir kapı koluna dokundukları için hasta oluyorlar” ifadesini kullandı.

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Ünlü doktor, maske kullanımı ile ilgili kafa karışıklığını da ortadan kaldıracak bir açıklama yaptı. Fauci, “Maskelerin genel nüfusa ne oranda etkisi olduğu konusuna gelirsek hiçbir şey yüzde 100 değil… Bu maskeler sizin birinden virüsü kapmanızı yüzde 100 engellemiyor ve ayrıca sizin de başka birini hasta etmenizi yüzde 100 engellemiyor. Fakat eğer maske takarsanız kendinizi korursunuz ve eğer hastaysanız ama bunu bilmiyorsanız, bunu başka birine bulaştırma riskini azaltırsınız. Fakat bu hastalığın bulaşması için en önemli yöntem sosyal mesafedir” dedi.

“VİRÜS LABORATUVARDA YARATILMADI”

Fauci, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ortaya attığı, “Salgını Çin’deki bilim insanları laboratuvarda geliştirip yaydı” iddialarının da gerçek olmadığını söyledi.

Fauci, “Bana o kadar çok veri geliyor ki neyse ki yanımda 3-4 çok iyi insan çalışıyor ve okunabilecek makale ve araştırmaları bana getiriyor. Bunlara bakıyorum ve başlık ve özetlerine baktıktan sonra okunabilecek gibiyse ve ilgimi çekiyorsa okuyorum. Virüsün yarasalardaki evrimine baktığımız zaman, bize bu ilerlemenin yapay ya da üzerinde oynanmış olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Yaşanan mutasyon ve değişimler tamamen doğal olarak gelişiyor. Evrim alanında uzman biyologlar virüsün geçirdiği değişimin doğal olduğunu söyledi.