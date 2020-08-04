Son dakika… Genç şarkıcıya şantaj suçlamasıyla hapis cezası verildi

Fas pop müziğinin son yıllardaki en popüler isimlerinden biri olan ve katıldığı TV programıyla şöhrete uzanan 29 yaşındaki şarkıcı Dounia Batma gözaltına alındı…

Yerel basında yer alan haberlerde 2011 yılında katıldığı TV programıyla birlikte meşhur olan Batma’nın sosyal medya platformları Instagram ve Snapchat üzerinden ünlülere şantaj yaptığı ortaya çıktı. Fas polisi, “Hamza mon bb” yani “Bebeğim Hamza” isimli hesapların arkasında Batma ve kız kardeşinin olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iki kardeşin ünlüler ile ilgili dedikoduları yaydığını ve bazılarına şantaj yaptığı ortaya çıktı.

Bahsi geçen Instagram ve Snapchat hesaplarında paylaşılan videolarda insanların itibarının zedelenmesinin hedeflendiği açıklanırken Fas polisi, baskında birçok ünlüyle Batma’nın yazışmalarına ulaştı. Yazışmalarda Batma’nın ünlüleri tehdit ettiği ve istedikleri verilmezse video ve fotoğrafları paylaşacağı ifadeedildi.

Faslı Instgram fenomeni Soukaina Jannah, geçen aylarda Hamza mon bb isimli hesabın arkasında Batma ve kız kardeşi Ibtissam olduğunu iddia etmişti. Baskın sonrasında gözaltına alınan Dounia, isteyerek insanların itibarını zedeleme suçundan 8 ay, kız kardeşi Ibtissam Jannah’ya da 1 yıl hapis cezası verdi. Faslı moda tasarımcısı Ayşe Ayach a da hapis cezasıverildi.

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