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Son dakika… İngiltere’den flaş corona iddiası: Covid-19 Avrupa’dan bize geldi

İngiltere'de gündem corona virüsü... İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, bugün yaptığı açıklamada ülkedeki erken dönem Covid-19 vakalarının çoğunun düşünülenin aksine Çin'den gelmediğini söyledi. Vallance, "Vakaların büyük çoğu Avrupa'dan geldi" dedi.

Sozcu.com.tr
16:00 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere’den flaş corona iddiası: Covid-19 Avrupa’dan bize geldi

İngiltere hükümetinin bilimsel danışman başkanı Patrick Vallance açıklamalarda bulundu. Vallance, corona virüsü vakalarının Çin’den gelmediğini aksine Avrupa ülkelerinden ulaştığını belirtti.

İngiltere Parlamentosu’ndaki sağlık ve sosyal hizmetler komitesinde konuşan Vallance, “Mart ayının başında çok farklı ülkelerden vakalar geldiğini tespit ettik. Bu vakaların geldiği yerler özellikle Avrupa ülkeleri” ifadesini kullandı.

Vallance, İngiltere’deki virüsün genlerinin incelendiğinde İtalya ve İspanya’dan geldiğini tespit ettiklerini söyledi. Vallance, “Bu insanların tatilden dönenler mi yoksa iş gezisinden dönerek ülkeye giriş yapanlar mı olduğunu bilmiyoruz fakat İngiltere’deki vakaların büyük çoğunluğu Çin’den gelmedi” ifadesini kullandı.

Son güncelleme: 16:01 05.05.2020
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