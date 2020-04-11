Son dakika… İspanya’da son durum: Ölü sayısı 16 bin 353’e yükseldi

Corona virüsünün en çok can aldığı üçüncü ülke olan İspanya'da salgının seyri düşüşe geçmeye başladı. 2 Nisan’da 950’ye kadar çıkarak zirve yapan günlük can kaybı sayısı, takip eden dönemde dört gün düşüp üç gün yeniden artmıştı.

Son üç günde yeniden düştüğü gözlenen rakamlar ülkede umut ışığı doğurdu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkedeki durumla ilgili son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 510 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı ise 16 bin 353'e yükseldi. Toplam vaka sayısı da 157 bin 22'den 161 bin 852'ye ulaştı.

Ülkede virüse karşı önlemler kapsamında alınan OHAL kararı 26 Nisan'a kadar uzatılmıştı.