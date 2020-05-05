Son dakika… İsrail’den “önemli corona buluşu” açıklaması

Corona virüsü salgınında 16 binden fazla Covid-19 vakası tespit edilen ve 237 insanın yaşamını yitirdiği İsrail’den flaş bir açıklama geldi.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İsrail Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü’nün corona virüsüne karşı bir antikor geliştirdiğini duyurdu. İsrail Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü’nü ziyaret eden Bennett, bilim insanlarının corona virüsüne karşı antidotunu geliştirdiğini söyledi. Bağışıklık sistemine destek vererek enfeksiyonu yok etmeyi amaçlayan proteinlerin, hastanın vücudundaki corona virüsünü nötralize ettiğini dile getiren Bennett bu süreç hakkında detayları vermedi.

Bennett, bu tedavi yönteminin ne zaman hazır olacağını ya da henüz insanlar üzerinde test edilip edilmediğine dair bir açıklama yapmadı.