Son dakika… İtalya’da bir günde 619 kişi coronadan öldü!

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıklamasına göre, ülkede bir gün içinde 4 bin 694 yeni vaka tespit edildi. İtalya’da vaka sayısı 152 bin 271’e yükseldi.

Önceki günlerde salgının Avrupa’daki merkezi olan İtalya’da vaka ve ölüm oranlarında düşüş devam ediyor. İtalya'da bir günde en yüksek ölümün yaşandığı ve 919 kişinin öldüğü 27 Mart tarihinden sonra ölüm oranları 600’e kadar indi.

Geçtiğimiz pazar günü ülkede 525 kişi hayatını kaybetmiş ve bir gün içinde en düşük ölüm oranı açıklanmıştı.

İtalyan yetkililer, 21 Mart’ta görülen 6 bin 557 vakanın ardından teyit edilmiş vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti. İtalya’da günlük vaka sayıları önce 5 binden 3 bine kadar geriledi.

Yeni açıklanan verilerle İtalya’da günlük ölüm ve vaka sayısında az da olsa artış olduğu gözlemlendi.

SÜRE 3 MAYIS'A UZATILDI

Zor günler geçiren İtalyanlar, karantinada kalmaya devam ederken hükümetten yeni bir karar geldi. Alınan yeni karara göre ülke genelinde süren karantina uygulamasının süresi 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

CORONANIN YENİ MERKEZİ ABD

Dünya genelinde ABD, vaka ve ölüm oranlarında İtalya’yı geçerken, Avrupa’nın yeni salgın merkezi de İspanya oldu.

ABD’de bugüne kadar 20 bin insan hayatını kaybetti, 500 binden fazla insan karantina altına alındı. İspanya’da ise toplam ölü sayısı 16 binin üzerinde olurken, vaka sayısı da 162 bini geçti.