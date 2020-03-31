Son dakika… New York corona virüsü kabusunu yaşıyor

164 bin corona virüsü vakasıyla dünya çapında salgından en çok etkilenen ülke olan ABD’den kritik bir açıklama ve istatistik geldi… New Yorklu yetkililer tarafından yapılan açıklamada New York’ta ölü sayısının 914’e çıktığı belirtilirken özellikle pazartesi akşamüstü sadece 6 saatlik bir süreç içerisinde 124 kişinin corona virüsüne bağlı bir şekilde öldüğü duyuruldu.

Bu rakamlara göre her 2.9 dakikada 1 kişi corona virüsünden dolayı yaşamını yitirdi.

Dün sabah 10.30’da New York yönetimi tarafından yapılan açıklamada 36.221 kişide corona virüsü vakası tespit edilirken, 790 kişinin de öldüğü duyurulmuştu. Fakat öğleden sonra 16.30’da yapılan açıklamada bu seviye 38.087 vaka ve 914 ölüme çıktı. Yapılan açıklamada corona virüsü salgınının en çok etkilediği bölge Queens oldu. 12.756 vaka görüldüğü belirtilirken ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsü salgını sırasında en güvendiği isimlerden biri olan Dr. Fauci’den korkutan bir açıklama geldi.

Beyaz Saray’ın corona virüsü ile mücadele ekibinin bir parçası olan ve aynı zaman ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün Direktörü olarak çalışan Dr. Anthony Fauci salgının devam edeceğini söyledi.

FAUCI: HASTALIK TEKRAR VURACAK AMA…

Fauci, “ABD, sonbaharda bir corona virüsü salgınıyla karşılacak. Fakat o zamana kadar ülkeni hastalıkla mücadele etmek için daha fazla ekipmanı olacak ve daha hazır olacak” dedi.

Fauci, “Hastalık tekrar bizi vurduğunda, durum çok ama çok farklı olacak. Hastalığı test etme, tanımlama, izole etme ve hastalığı takip etme refleksimiz birkaç ay öncesinden çok daha iyi. Corona virüsü ile ilgili klinik deneme süreci şu an yolunda. Yakında kullanımına başlanacağını umuyorum” dedi.

11 EYLÜL SALDIRISINDA ÖLENLERİ GEÇTİ

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra ABD’ye de sıçrayan corona virüsü ile ilgili ilgi çekici bir detay ABD basınında ve sosyal medyada gündem oldu… Corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı ABD’de 3166 olurken, ABD’nin modern tarihinin en travmatik olayı olan 11 Eylül saldırılarında teröristler de dahil toplam 2996 kişi ölmüştü.