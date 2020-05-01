Son dakika… Türkiye’nin coronayı yenme mücadelesi dünyanın gündeminde

Dünya çapında 3 milyondan fazla insanı hasta eden ve 234 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı mücadelede en etkili yöntemlerden biri olarak Covid-19 hastalarının takip edilmesi gösteriliyor.

Son dönemde birçok sağlık kuruluşu hastaların takibinin başarılı olmasının hastalıkla mücadelede kritik bir öneme sahip olduğunu açıklarken, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Ankara’daki Covid-19 hastalarının nasıl takip edildiğini kamuoyu ile paylaştı.

Özel kıyafet ve koruyucu ekipmanlara sahip ikişer kişilik ekipler önceden belirli olan evleri tek tek dolaşıyor. Bu görevlilerden biri tıbbi ekipmanlar taşırken diğeri de kağıt ve belge işlemlerini üstleniyor. 15 dakikalık süreç sonrasında başka bir eve geçen görevliler ve yöntemle ilgili olarak, “Türkiye corona virüsü salgınını takip ederek ortadan kaldırmak için hasta olanların temas etmiş olabileceği insanları bu ekiplerle ziyaret ediyor. Dünya çapında Covid-19 vaka artış hızında en yüksek ülkelerden biri olduktan sonra yetkililer 6 hafta sonunda Türkiye’de vaka artış hızının durulduğunu açıkladı. Türkiye’deki ölüm sayısı 11 ülkeden daha düşük” bilgisini verdi.

“GÜNEY KORE UYGULAMA İLE YAPIYOR”

Son 10 günde Türkiye’de ölüm sayısının düşük olduğunu aktaran Reuters, “Akıllı telefonlara yüklenen temas takip uygulaması aracılığıyla toplam ölüm sayısını 250’nin altında tutan Güney Kore’nin aksine Türkiye insan gücüne odaklanan bir yöntemi tercih etti” ifadesini kullandı.

Bakan Koca’nın çarşamba günü 2 ya da 3 ekipten oluşan 5.800’den fazla ekibin corona virüsü hastalarıyla temas eden 468.390 insanı tespit ettiğini hatırlatan Reuters bu insanların düzenli olarak sağlık ekipleri tarafından kontrol edildiğini de vurguladı.

Başkent Ankara’da koordinasyon merkezinin ziyaretlerin yanı sıra telefonla da durum güncellemesi yaptığını aktaran Reuters’ın haberinde, “Türkiye’deki sistemde ekipler Covid-19 hastalarıyla temas etmiş olan insanlara semptom göstermeseler de 14 gün evde kalmaları isteniyor” ifadesi kullanıldı.

Reuters’a konuşan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Doktor Çiğdem Şimşek, “Her bir evde ortalama 4-5 kişi olduğu için bir de buna iş yerlerinde temas edenler olduğunu düşünürsek tek seferde 200 insanı tespit edebiliyoruz. Bu sistemi grip ve kızamık gibi hastalıklarda da kullanıyoruz onlarca yıldır” dedi.

Reuters’ın haberinde, “Türkiye’de vakanın ortaya çıkmasıyla birlikte okullar kapatıldı, zorunlu olmayan iş yerleri kapatıldı. Bu kısıtlamalar Güney Kore’den daha sertti ama İspanya ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinden daha gevşekti” yorumu yapıldı.