Son dakika… Yemen’de corona virüsünden ilk ölüm

Dünya corona virüsü salgınıyla mücadele ederken, 250 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yıllardır iç savaşın pençesinde olan Yemen’de ise corona virüsü resmi vaka olarak ilk kez 10 Nisan’da görülmüştü.

İlk vakanın ardından yaklaşık 1 ay sonra bugün ülkede corona kaynaklı ilk ölüm meydana geldi. Reuters’ın son dakika gelişmesine göre hayatını kaybeden kişinin Somali vatandaşı olduğu açıklandı.

Başkent Sana’da otel odasında ölü bulunan kişinin, yapılan testler sonucu corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi açıklanmayan adamın temasta olduğu kişiler belirlenerek karantina altına alındı.