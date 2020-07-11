Srebrenitsa’nın 25. yılı… Bu acının tarifi yok! Gözyaşlarıyla uğurlandılar

İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’daki en büyük katliam olarak adlandırılan Srebrenitsa Soykırımı’nın üzerinden tam 25 yıl geçti.

11 Temmuz 1995’te başlayan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği soykırımda, aradan çeyrek asır geçmesine rağmen bine yakın kurbanın cesedi bulunabilmiş değil.

Corona virüsü önlemleri nedeniyle bu yıl anma törenlerinde büyük çaplı eylemler yapılmama kararı alındı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da video mesajı gönderdiği törende, kimlikleri tespit edilen 9 kişi daha defnedildi. Potoçari Mezarlığı’nda toprağa verilen kurbanlar gözyaşları arasında uğurlandı.

ERDOĞAN: UNUTTURMAYACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, anma törenine gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

– Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nı anmak ve Boşnak kardeşlerimizin acısını paylaşmak gayesiyle bir arada bulunuyoruz. Corona virüsü sebebiyle fiziken aranızda bulunamasak da, aklımız ve gönlümüz her daim Bosna'dadır, her daim sizlerle beraberdir.

– Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız halen tazedir. Ortaya çıkartılan her toplu mezar ile yüreklerimiz yeniden dağlanıyor.

– Merhum Aliya İzzetbegoviç, ‘Soykırımı asla unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır' dedi. Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa’yı unutturacağız. Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız.

– Srebrenitsa şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve bu acıyı yüreğinde hisseden herkese sabırlar diliyorum.”