Survivor’da şoke eden kavga! Laf atan rakibinin burnunu kırdı!

Romanya’da yayınlanan Survivor programı, bu haftaki bölümleriyle ülkenin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu olan yarışmacı Ana Maria Pal, ödül oyunu sırasında kendini kaybetti.

Oyunu kaybeden Pal, yenilgiyi hazmedemeyince olanlar oldu. Rakip takımdan Andrei Ciobanu’nun kendisine yaklaşarak “Zor değil mi Ana? Zor” demesi üzerine çılgına dönen 26 yaşındaki Pal, Ciobanu’yu kafa atarak yere düşürdü.

Cioabanu yerde acıyla kıvranırken, yapılan kontrollerde yarışmacının burnunun kırıldığı ortaya çıktı.

Yaşananlar sonrası Pal, Dominik Cumhuriyeti’nde düzenlenen yarışmadan diskalifiye edildi.

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