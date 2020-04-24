Trump’ın dezenfektan açıklaması onları da şaşkına çevirdi: Tavsiye etmiyoruz

Corona virüsü salgınının hızını artırdığı dönemde, “Havaların ısınmasıyla geçer” şeklinde açıklamalarıyla uluslararası kamuoyunun gündemine oturan ve sık sık corona virüsü ile mücadele için kurduğu üst düzey bilim insanlarıyla yaşadığı sorunları gündeme getiren ABD Başkanı Donald Trump’ın bu sabah söylediği sözler büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Her gün düzenlediği basın toplantısında bugün kameraların karşısına çıkan Trump, morötesi ışınların ve temizlik malzemeleri ile birlikte dezenfektanların vücuttaki direnci artırabileceğini söyleyerek büyük tepki çekti. Trump yanındaki sağlık ekibine, morötesi ışınların ve dezenfektanların tedavi için insanlar üzerinde kullanılmasının yollarını bulmasını tavsiye ettikten sonra, ‘’Bu ışığı vücuda sokabildiğinizi farz edin ya da dezenfektanların vücuda enjekte edilerek temizlik yapabildiğini. Bunu araştırmak ilginç olabilir” demişti.

ÜRETİCİ BİLE ŞAŞTI KALDI

Trump’ın bu açıklamasının ardından ABD’nin önde gelen bilim insanları ve doktorları Trump’ı adeta yerden yere vurdu. Birçok bilim insanı, “Bu yöntemi yaşamına son vermek isteyenler uyguluyor. Bunu sakın yapmayın”, “Bu çok sorumsuz bir açıklama. Evet dezenfektanlar koltukların üzerindeki virüsü öldürebilir ama insan vücudunda kalıcı hasarlara ve ölüme yol açabilir” şeklinde açıklamalar yaparak Trump’ı çok sert bir şekilde eleştirmişti.

Trump’ın bu açıklamalarına bir tepki de temizlik malzemeleri ve dezenfektan üreten Reckitt Benckiser isimli şirketten geldi… Şirket Trump’ın tavsiyesi müşterilerine kesinlikle tavsiye etmediklerini duyurdu. ABD’de kullanılan Lysol ve Dettol gibi markaların üreticisi Reckitt Benckiser, “Hiçbir şart altında bu ürünler insan vücudu üzerinde kullanılmamalı. Bizim temizlik malzemesi ve dezenfektan ürünlerimiz vücuda enjekte yöntemiyle, ağız yoluyla ya da başka şekillerde girmemeli” açıklamasını yaptı.

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Şirket, “Bizim müşterilerimize doğru bilgi verme ve kamu sağlığında yetkin kişilerden gelen anlık güncellenen verileri sunma yükümlülüğümüz var” ifadesini kullandı.