Trump’tan Meghan’a taş: Harry’ye bol şans buna ihtiyacı olacak

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak seçimlere geri sayım sürerken, Donald Trump ile Joe Biden arasındaki yarış da giderek kızışıyor. Ünlü isimler seçmenlere oy vermeleri çağrısı yaparken, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın da bu furyaya katılması ortalığı birbirine kattı.

Time dergisi için kamera karşısına geçen çift, Kraliyet ailesinin apolitik duruşunu çiğnemekle suçlanırken, Trump’a karşı Biden’a destek istedikleri iddia edildi.

‘ONUN HAYRANI DEĞİLİM’



ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu videoyla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Daily Mail’in aktardığına göre Trump, “Meghan’ın hayranı değilim. Bunu söyleyebilirim, muhtemelen duymuştur da. Harry’ye bol şans diliyorum çünkü buna ihtiyacı olacak” dedi.

‘EDEPSİZ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’



Trump’ın bu sözleri Meghan Markle ile ilgili yaptığı ilk sıra dışı yorum değil.

Trump, 2016'da başkanlık kampanyası döneminde Markle'ın ‘Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım' ifadeleri üzerine de, “Bunu bilmiyordum. Ne söyleyebilirim ki? Bu kadar edepsiz olduğunu bilmiyordum” demişti.

‘EN ÖNEMLİ SEÇİM’



ABD ve İngiltere’de gündem yaratan videoda Markle, “Seçimlere 6 hafta kaldı. Her dört yılda bir aynı şeyi söylüyoruz, bu hayatımızdaki en önemli seçim. Ancak bu kez gerçekten öyle. Oy verdiğimizde değerlerimizin bir anlamı oluyor, sesimiz duyuluyor. Sesiniz önemli olduğunuzu hatırlatıyor çünkü duyulmayı hakediyorsunuz” demişti.

‘HİÇ OY KULLANMADIM'



Prens Harry ise konuşmasında ABD vatandaşı olmadığı için oy kullanamayacağını söyledi. 18 yaşından bu yana İngiltere'de beş seçim olduğunu ancak Kraliyet üyesi olduğu için hiç oy kullanmadığını belirten Harry, “Bu Kasım ayına yaklaşırken, nefret söylemlerine, yanlış bilgiye ve internetteki olumsuzluğa karşı durmak hayati önem taşıyor” diye konuştu.

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