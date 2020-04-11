Türkiye’de yasak kararından sonra en çok merak edilen konu: Avrupa’da uygulama nasıl?

Corona virüsü nedeniyle ülkeler önlem üstüne önlem alırken, Türkiye de son olarak gece yarısından itibaren iki gün için sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Sosyal medyada vatandaşların gıda ve sağlık gibi ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı ile ilgili sorular çoğalırken Avrupa ülkelerinde uygulanan kısıtlamalar da merak konusu.

Kıtada salgının en çok vurduğu ülkeler İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa’ya bakıldığında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulandığı görülüyor. Virüsle ilgili ilk önlemler kapsamında okullar kapatılırken, toplu bir araya gelmeler de yasaklandı.

5 BİN EURO CEZA



Zorunlu görevleri olanlar hariç çalışanlar evde mesai yaparken, market ve eczane gibi temel ihtiyaçlar için ise sıkı kurallar uygulanıyor. Market ve eczanelere sırayla alınan vatandaşlar, alışverişlerinin ardından direkt olarak evlerinin yolunu tutuyor.

Fransa ve İngiltere’de yalnız olmak şartıyla açık havada günde bir kere egzersiz yapılması da serbest. Söz konusu talimatlara uymayanlara para cezaları uygulanıyor. İtalya’da bu rakam 5 bin euro’ya kadar çıkabiliyor.