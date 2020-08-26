2020-2021 lise yerleştirme takvimi belli oldu! Lise kayıtları ne zaman yapılacak?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte okul kayıtlarının başlayacağı tarihler merak ediliyordu. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

OKUL KAYDI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Yerleştirme sonuç belgesi

İlköğretim öğrenim belgesi

Öğrenci nüfus cüzdanı ve fotokopisi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.