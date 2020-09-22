22 Eylül EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Ancak uzaktan eğitim de EBA TV üzerinden sürüyor.

EBA’da yer alan bilgilere göre,

1. -4. sınıflar ve Hazırlık sınıfları için Pazartesi – Cumartesi günleri dahil hergün 8:30 – 20:20 arası istenilen saatte “Canlı Ders” açılabilir. Okulunuzun size özel oluşturduğu canlı ders saatlerini öğrenmek için TC Kimlik Numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz.

Yaşadığınız ili ve bulunduğunuz sınıf seviyesini seçerek 22 Eylül itibari ile Canlı Ders yapılabilecek saat aralıklarını öğrenebilirsiniz.

BULUNDUĞUNUZ İLE GÖRE CANLI DERS SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 EYLÜL EBA DERS PROGRAMI

22 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

22 EYLÜL EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

22 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE