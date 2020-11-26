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ALES sınav giriş belgeleri ve yerleri açıklandı

ALES sınavına girecek adayların sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri ÖSYM tarafından duyuruldu. ALES 6 Aralık Pazar günü yapılacak.

Güncellenme: 14:07, 26/11/2020
Haberler Eğitim
ALES sınav giriş belgeleri ve yerleri açıklandı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Aralık 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM, sınava katılacakların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.

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