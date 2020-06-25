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Anayasa Mahkemesi’nden YKS kararı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Twitter hesabından "Genç arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi 'Tedbir' talebimizi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da itirazımızı kabul etmediler. Bu demek oluyor ki YKS tarihini ileriye aldırmaya dönük başvurularımız sonuçsuz kalmıştır" açıklaması yaptı.

19:19 -
Haberler Eğitim
Anayasa Mahkemesi’nden YKS kararı!

AYM, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun başvurusunu karara bağladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından AYM’nin ‘tedbir’ taleplerini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun da itirazlarını kabul etmediğini duyurdu.

Poyraz, “Bu demek oluyor ki YKS tarihini ileriye aldırmaya dönük başvurularımız sonuçsuz kalmıştır” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE SAĞLIK SONRA BAŞARI DİLİYORUZ”

Karar hakkında değerlendirmelerde bulunan hukukçu Poyraz, şunları belirtti:

* Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bütün yolları denedik. Hafta sonu yapılacak YKS tarihini ileri almamaya ve bir tehlike olmadığına iktidar, idare ve yargı karar vermiş durumdalar. Sizlere önce sağlık sonra başarı diliyoruz.

* Sizlerin bu süreçte ortaya koyduğunuz sağduyu, mücadele ve kararlı duruş hepimize örnek oldu. Hepinizden ve ailelerinizden tek tek özür diliyorum. Bu hukuki süreçte yanımızda oldunuz, gülümsettiniz, cesaret verdiniz, ilham kaynağı oldunuz.

* Bu salgın sürecinde YKS tarihini ertelemeyen ve sizlere virüs bulaşmayacağına inanan karar verici abi ve amcalarınızın hafta sonu sınavdan sonra giderek ellerini öpüp teşekkür etmenizi, sizlere duydukları güven sebebi ile özür dilemeniz gerektiğini düşünüyorum.

ANAYASA Danıştay dava İYİ Parti Sağlık sosyal medya Twitter YKS
Son güncelleme: 19:37 25.06.2020
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