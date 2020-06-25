Anayasa Mahkemesi’nden YKS kararı!

AYM, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun başvurusunu karara bağladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından AYM’nin ‘tedbir’ taleplerini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun da itirazlarını kabul etmediğini duyurdu.

Poyraz, “Bu demek oluyor ki YKS tarihini ileriye aldırmaya dönük başvurularımız sonuçsuz kalmıştır” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE SAĞLIK SONRA BAŞARI DİLİYORUZ”

Karar hakkında değerlendirmelerde bulunan hukukçu Poyraz, şunları belirtti:

* Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bütün yolları denedik. Hafta sonu yapılacak YKS tarihini ileri almamaya ve bir tehlike olmadığına iktidar, idare ve yargı karar vermiş durumdalar. Sizlere önce sağlık sonra başarı diliyoruz.

* Sizlerin bu süreçte ortaya koyduğunuz sağduyu, mücadele ve kararlı duruş hepimize örnek oldu. Hepinizden ve ailelerinizden tek tek özür diliyorum. Bu hukuki süreçte yanımızda oldunuz, gülümsettiniz, cesaret verdiniz, ilham kaynağı oldunuz.

* Bu salgın sürecinde YKS tarihini ertelemeyen ve sizlere virüs bulaşmayacağına inanan karar verici abi ve amcalarınızın hafta sonu sınavdan sonra giderek ellerini öpüp teşekkür etmenizi, sizlere duydukları güven sebebi ile özür dilemeniz gerektiğini düşünüyorum.