AÖF sınav sonuçları sorgu ekranı! AÖF online sınav sonuçları açıklandı…

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan onile sınavın sonuçları belli oldu. Sınava katılan öğrenciler sonuçları Açıköğretim Fakültesi’nin aof.anadolu.edu.tr adresinden T.C kimlik no ve şifreleri ile öğrenebilecek. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası ve detaylı bilgiler…

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.