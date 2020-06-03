AÖL sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem ders seçme ve sınav merkezi tercih değişikliği işlemleri başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2. dönem ders seçme ve sınav merkezi değişikliği hakkında duyuru yayımladı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte, sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 2019 AÖL 2. dönem sınav tarihlerini ve MEB’den yapılan açıklamaları sayfamızdan takip edebilirsiniz…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde;

“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının ‘teknik hazırlık’ süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.”

AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇME VE SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

MEB tarafından yapılan duyuruya göre, Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen; Açık Öğretim Lisesi 2019-2. Dönem sınavı, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

2019-2. Dönem sınavı ertelenmeden önce; 2019-2. Döneminde yeni kayıt olan veya kayıt yenileyen öğrencilerimiz, seçmiş olduğu dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini, 1 – 9 Haziran 2020 tarihleri arasında öncelikli olarak kendi şifreleriyle (şifreleri olmayan öğrencilerimiz 444 0 632 (mebim) aracılığıyla ya da halk eğitim merkezi müdürlüklerinden şifrelerini öğrenebilirler) daha önce seçmiş oldukları dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini değiştirebilirler.

Ayrıca; ceza ve tevkifevlerinden tahliye olan öğrencilerimiz; 444 0 632 (mebim) aracılığıyla tutuklu hükümlü ibaresini kaldırtarak, daha önce seçmiş oldukları dersleri ve girmek istedikleri sınav merkezini güncelleyebileceklerdir.