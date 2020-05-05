AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihi belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenen birçok sınav ertelendi. MEB geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi gereken AÖL sınavları ilerleyen aylarda gerçekleşecek. İşte AÖL sınavının yapılacağı ay ve detaylar…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak. 20 Nisan – 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelendi.