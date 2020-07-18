AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi sınav sonuç tarihi belli mi?

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, yaz dönemi sınavlarını corona virüsü sebebiyle online olarak yaptı. Fakülteden yapılan açıklamaya göre sınavların 20 Temmuz'da bitirilmesi planlanıyor. Sınava giren öğrenciler, AUZEF final sınav sonuçları için internette araştırma yapıyor. Peki, AUZEF final sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nden yapılan açıklamada, online olarak yapılan sınavların 20 Temmuz 2020 saat 23.59'a kadar devam edecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise belli değil. Ancak daha önceki sonuçlar, sınav tarihinden bir hafta sonra erişime açılmıştı.

Fakülteden yapılan açıklama şu şekilde;

Değerli Öğrencilerimiz,

Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00'da başlamış olup 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz.”