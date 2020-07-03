BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM grup tarama uygulamaları sonuç tarihi belli mi?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. 4 Ocak-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan BİLSEM grup tarama uygulaması sonuçları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. MEB, 22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. dedi.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuç tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilsem sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etmişti.

MEB’DEN BİLSEM DUYRUSU

2019 – 2020 Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme sürecinde yapılan çalışmalara Covid-19 salgını nedeniyle ara verilmiştir. Bu nedenle BİLSEM Grup Tarama Uygulamalarının bir kısmı gerçekleştirilememiştir.

22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.