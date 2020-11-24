DHBT için geç başvuru günü: DHBT geç başvuru ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almayı hedefleyenlerin giriş yaptığı DHBT için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor.
GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınav başvuruları elektronik ortamda https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. DHBT geç başvuru ücreti ise normal ücret olan 80 liranın yüzde 50 artırımlı (120 lira) halini ödeyecek.
DHBT GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru yapabilecekler.
İnternet üzerinden başvuruların yapılmasının ardından sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.