Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi ilanı yayımlandı! İşte başvuru koşulları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi ilanına göre iki öğretim görevlisi alımı yapılacak. İşte başvuru şartları…

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ PERSONEL ALIM İLANI

İLANIN DETAYLARI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlileri alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Öğretim Görevlisi Kadrosu Başvuru Belgeleri:

1) İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

2) YÖK Formatlı Özgeçmiş

3) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri

4) Lisans Transkripti

5) ALES Sonuç Belgesi (en az 70 puan)

6) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (en az 80 puan)

7) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8) Bir adet vesikalık fotoğraf

9) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

10) Sabıka kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)

11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 05.05.2020

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 19.05.2020

Ön Değerlendirme Tarihi : 20.05.2020

Giriş Sınavı Tarihi : 21.05.2020

Sonuç Açıklama Tarihi : 22.05.2020

Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr

Başvuru için iletişim bilgileri; insankaynaklari@fbu.edu.tr, Tel: 0216 910 1907