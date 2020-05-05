İBB öğrenciler için online sınav düzenleyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, sınav stresi çeken öğrencilere destek olmak amacıyla İBB, dört deneme sınavı düzenleyecek.

10 Mayıs'ta LGS, 11 Mayıs'ta TYT, 29 Mayıs’ta LGS, 30 Mayıs'ta TYT sınavlarına online ortamında girecek öğrencilere, LGS için 190 dakika TYT için ise 165 dakika süre verilecek. LGS sınavına 30 bin, TYT'ye ise 40 bin kişi başvurabilecek.

SINAV TAKVİMİ

Sınava girmek isteyen öğrenciler, 5-9 Mayıs tarihleri arasında “https://www.ibb.istanbul/Kayit/FAB40F0C56E6 “ adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek.

Kayıt olan öğrencilerin cep telefonuna sınava giriş kodu gönderilecek. Öğrenciler, sınav günü bu kodu kullanarak sınava giriş yapabilecek. Soruları, İBB Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Koleji tarafından oluşturulan eğitim komisyonu soru havuzundan seçecek. Sorular belirlenirken Milli Eğitim Bakanı'nın belirlediği müfredat çerçevesine bağlı kalınacak.

ÇÖZÜMLER AYNI GÜN YAPILACAK

Sınav günü akşamı öğrenciler soruların cevap anahtarına ve çözümüne ulaşabilecek. Soruların çözümünün anlatıldığı video ibb.istanbul web sitesinde yayınlanacak. Sonuçlar bir hafta içinde öğrencilerle paylaşılacak.

Sınavdaki toplam katılımcı, bölgedeki katılımcı ve kayıtlı olduğu okuldaki başarı derecesi dikkate alınarak hesaplanan sıralama sonucu, öğrenciye mail yoluyla iletilecek.

“EN İYİ EĞİTİMİ ALMANIZ İÇİN HER ÇABAYI GÖSTERİYORUZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sınavlar öncesi öğrencilere seslenerek “Bir belediye başkanı olarak, en önemli sorumluluklarım arasında sizlerin eğitiminin özel bir yer tuttuğunu hiç aklınızdan çıkarmayın” dedi. İmamoğlu şöyle devam etti:

* Sizler, böyle bir süreçte yaşamınızın geleceğini belirlemede, önemli sayılacak sınavlara hazırlanıyorsunuz. Evde kaldığınız süreyi, sınavlara iyi bir hazırlık için geçirmeniz ne kadar yararlı olur değil mi? Bunun yararlarını sonraki yıllarda çok iyi göreceksiniz. Belki de ‘Hiç istemeden yakalandığımız ve yaşadığımız bu süreci kendimiz için yarara çevirdik' diye sevineceksiniz. Biz de İBB olarak, size bu süreçte destek olmak için gayret sarf ediyoruz. Biliyorsunuz, hep söylerim; sizin eğitiminiz, ülkemizin geleceğine yaptığımız en iyi yatırımdır. En iyi eğitimi almanız için her çabayı gösteriyoruz.

* Bir belediye başkanı olarak, en önemli sorumluluklarım arasında sizlerin eğitiminin özel bir yer tuttuğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Şimdi de gireceğiniz bu sınavlara, daha iyi hazırlanmanız için sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz.

* Lütfen, hem bilgi birikiminizi güçlendirmek hem de sınavlarda daha yüksek başarı için çabalamaktan hiç geri durmayın.