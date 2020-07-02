KPSS başvuru ücreti kaç para? ÖSYM KPSS başvuru ekranı ve kılavuzu

KPSS başvuruları, ÖSYM tarafından erişme açılana kılavuz ile birlikte resmen başladı. Corona virüsü sebebiyle sınav ve başvuru tarihlerinde değişikliğe gidilen sınavlarından biri olan KPSS başvuruları lisans için 13 Temmuz'a kadar devam edecek. İşte KPSS başvuruları ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

2020 KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 30 Haziran – 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS LİSANS BAŞVURU FORMU

KPSS ALAN BİLGİSİ BAŞVURU FORMU

2020-KPSS BAŞVURU KILAVUZU

KPSS BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL



KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Sınav ücreti aşağıdaki bankalara yatırılacak:

Akbank‘ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası‘nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45