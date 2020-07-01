KPSS başvuruları ne zaman bitecek? KPSS başvuru ücreti ve kılavuzu…

Corona virüsü sebebiyle birçok sınavda olduğu gibi KPSS sınav tarihinde de değişikliğe gidildi ve geçtiğimiz gün KPSS başvuruları başladı. ÖSYM, son başvuru tarihini 13 Temmuz olarak açıkladı. ÖSYM'nin sitesinden dün KPSS başvuru kılavuzu da erişime açıldı. Kılavuza göre; 2020 için sınav ücreti 80 TL olarak belirlendi.

KPSS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında,

KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

KPSS BAŞVURU EKRANI VE DETAYLAR

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak,sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar

başvurabilecek. İşte başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu…

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KPSS ÜCRETLERİ



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL