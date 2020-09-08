KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri belli oldu!

KPSS ön lisans başvurularını kaçıran adaylar, 10 Eylül'de saat 10.00'da başlayacak geç başvuruları 11 Eylül saat 23.59'a kadar yapabilecek. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmayacak. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin güncellediği sınav takvimine göre KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim'de yapılacak ve sınav 10.15'te başlayacak.

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

KPSS ön lisans sınavına girecek öğrenciler ÖSYM'nin yayınlayacağı sınav giriş belgesini almak zorunda. ÖSYM, sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta önce yayınlayacak.

