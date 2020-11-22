KPSS Ortaöğretim saat kaçta başlıyor, sınav kaç dakika sürecek?

Bugün uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaokul için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS Ortaokul için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS NE KADAR SÜRECEK?

KPSS Ortaokul sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri için 130 dakika süre verilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Adaylar 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans için sınav giriş yerlerini ve belgelerini aşağıdaki link üzerinden edinebilirler.